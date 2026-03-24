КСИР пригрозил «тяжелыми ударами» по израильским военным

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран атакует силы Израиля в секторе Газа, если нападения в Ливане не прекратятся. Об этом сообщает Mehr.

Двадцать четвертого марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани. Он сообщил, что силы ЦАХАЛ нанесли удары по пяти мостам через реку Литани, которые, по его утверждению, использовались «Хезболлой».

«Мы предупреждаем, что если преступления против ливанских и палестинских мирных жителей продолжатся, то места сбора вражеских сил на севере оккупированной Палестины и в секторе Газа станут мишенью для тяжелых ударов», - подчеркивается в заявлении КСИР.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Позже Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что в результате израильских атак погибли 1039 человек, еще почти 2900 получили ранения. Также в Ливане заявили о 1 162 237 насильственно перемещенных жителях страны.