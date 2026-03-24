Стало известно о формировании неожиданного альянса на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке может сформироваться новый военно-политический альянс, ориентированный на Вашингтон. О том, что переговоры о создании коалиции уже находятся в активной фазе, в эфире радио Sputnik сообщил востоковед Турал Керимов.

В объединение, по его словам, войдут государства, обладающие не только значительным политическим весом, но и самыми мощными экономиками и армиями региона. Такой блок, вероятно, будет нацелен на обеспечение коллективной безопасности и защиту общих интересов.

«Эти переговоры уже идут между крупнейшими государствами, между крупнейшими экономиками и армиями этого региона. Между Пакистаном, Турцией, Египтом, Саудовской Аравией», — заявил Керимов.

Недавно сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп может проиграть на промежуточных выборах в США именно из-за войны с Ираном. Такого мнения придерживается бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс.