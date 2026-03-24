США собирают у границ Ирана десантников, морпехов и силы спецназа

Американцы задействовали большое количество самолетов транспортной авиации для подготовки сухопутной фазы операции на Ближнем Востоке. "Голос Ирана" и другие неофициальные источники и мониторинговые ресурсы сообщает о переброске на объекты в Израиле и Иордании 35 C-17A и 12 C-130J.

Они доставляют боевую технику и личный состав из различных военных баз, вроде Форт-Брэгг (Северная Каролина), где дислоцируется командование специальных операций Армии США, известные подразделения "Дельта", "Зеленые береты", 75-й полк рейнджеров, а также 82-я воздушно-десантная дивизия. Из Форт-Кэмпбелла передислоцируется 101-я воздушно-десантная дивизия.

Также морем в сторону Исламской республики движется группа десантных кораблей с морской пехотой на борту.

Предполагается, что так называемый "5-дневный ультиматум" вызван необходимостью завершения подготовки к потенциальной сухопутной фазе проводимой в настоящее время операции.