Белоусов вручил звезду Героя Ярашеву, который 68 дней удерживал позиции в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России бойцу Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

© Московский Комсомолец

Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" военнослужащему, участнику СВО рядовому Сергею Ярашеву, проходящему лечение в центре им. А.А. Вишневского, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

Министр обороны России поблагодарил Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и подчеркнул, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации российского военнослужащего.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у Гришино в Донецкой Народной Республике. В настоящее время рядовой проходит лечение в столичном госпитале. Глава ДНР Денис Пушилин докладывал главе российского государства, что Ярашев лишился ступней в результате обморожения.