Названы возможные места запусков дронов ВСУ по Липецку

Беспилотники ВСУ могли лететь на Липецкую область минувшей ночью через линию боевого соприкосновения. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Напомним, что в ночь на 24 марта в Липецкой области была объявлена угроза атаки БПЛА. Минобороны РФ заявляло, что системы ПВО за ночь сбили 55 дронов над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей, Республики Крым, Московского региона, а также над акваторией Черного моря.

По мнению Попова, на Липецк дроны могли лететь и в обход, и через ДНР и ЛНР. Беспилотники запускают в ночное время, когда оптические прицелы работают слабо, и на малой высоте — чтобы избежать обнаружения радиолокационными станциями.

«Малоразмерные цели могут прикрываться рельефом местности или высокими деревьями, что дает им возможность атаковать жилые территории и промышленные объекты в наших городах», – добавил генерал.

По мнению эксперта, на Липецкую область могли направить БПЛА дальнего действия. Он напомнил, что ВСУ пользуются разведданными, которые им предоставляют западные государства.