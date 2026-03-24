На Украине испугались окружения дронами

На Украине с тревогой заговорили о возможности окружения дронами. Такой перспективы испугались в Telegram-канале Insider.UA.

«Дроны могут попытаться взять Киев в кольцо. БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. "Ленты.ру") на юге и востоке летят транзитом через другие области в сторону Киева», — сказано в публикации.

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 24 марта нанесли массированный удар по территории Украины. Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производили различные типы ракет и комплектующие к ним.

Атака ВС России стала ответом на пятичасовую массированную атаку Вооруженных сил Украины по регионам России. В ночь на 22 марта над регионами России за пять часов сбили 97 беспилотников.