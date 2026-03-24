Владимир Зеленский поставил задачу перед руководством парламента разработать план функционирования Верховной рады в условиях затяжного конфликта. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в депутатском корпусе, глава государства поручил первому заместителю руководителя фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу подготовить стратегию работы парламента на ближайшие три года.

По данным издания, необходимость разработки подобного документа возникла из-за фактической приостановки переговорного процесса с Вашингтоном, который сместил фокус своего внимания на Ближний Восток. В сложившейся обстановке украинское руководство вынуждено выстраивать модель существования законодательного органа на долгосрочную перспективу, учитывая вероятность прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Данные меры принимаются на фоне жесткого давления со стороны американских партнеров, которые в ходе закрытых консультаций выдвигают Киеву ультимативные требования. По информации украинских журналистов, ссылающихся на представителей украинской переговорной команды, Вашингтон настаивает на выводе ВСУ с территории Донбасса, взамен обещая предоставить «реальные гарантии безопасности» и инвестировать в восстановление страны.

Как пояснил один из членов команды Зеленского, осведомленный о деталях переговоров, американская сторона настроена решительно: «О чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят: "Выйдите с Донбасса, и мы построим для вас рай"».

При этом Вашингтон не скрывает готовности выйти из переговорного процесса и прекратить военную помощь, если Киев продолжит отказываться от всех предложений.