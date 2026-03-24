Украинский депутат пригрозил российским спутникам дронами ВСУ

Украине придется «ломать голову» из-за запуска спутников «Бюро 1440», которые считаются российским аналогом Starlink. Об этом во вторник, 24 марта, заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

— Сбить дроном российский спутник в космосе — задача нетривиальная, уйма народу часами ломать голову будет, — цитирует украинского парламентария издание Lenta.ru.

Он также добавил, что запуск спутников российского производства можно считать одной из главнейших военно-технических новостей 2026 года.

Тем временем аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Устройства разработали на базе платформы компании, их интегрируют в систему связи на архитектуре 5G NTN.

Кроме того, недавно стало известно, что Росавиация совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» рассматривает возможность установки интернет-терминалов в самолетах. Это позволит пассажирам пользоваться интернетом во время полета.

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что испытания беспилотного аэротакси в России планируется начать в ближайшие 1–2 года.