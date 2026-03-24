"Искандер" поразил 50 военных ВСУ и иностранных технологов в Полтаве

ВС России поразили с помощью ОТРК "Искандер" важный военный объект на территории бывшего завода "Знамя" в Полтаве.

Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, две ракеты ударили по промплощадке, где располагались склады военной продукции, размещали личный состав ВСУ, производили и настраивали навигационные приборы и системы связи для БПЛА и ракет.

"Мощная детонация и длительный пожар указывают на наличие складов с оборудованием или компонентами. По предварительным данным, около 50 раненых, среди которых не только военные, но и специалисты, включая иностранных технологов", - уточняет Лебедев.

Согласно сводке Минобороны России, в ночь на 24 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам страны ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам.