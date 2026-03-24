Российские военные продолжают серию прорывов, которые впоследствии приведут к открытию нового направления и масштабному изменению конфигурации фронта. Как сообщает «Царьград», украинская сторона тем временем открыто заявляет о коллапсе обороны на ряде критических участков.

Прощупывание Сумской области

Наблюдателями фиксируются новые продвижения ВС РФ вдоль границы в Сумской области. Только за последнее время под контроль российских военных перешли населенные пункты Червоная Зоря, Бобылевка и Рейтаровка. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заметил, что подразделения российской армии прощупывают слабые места обороны противника и занимают населенные пункты почти без боя.

«Сама по себе эта динамика укладывается в уже наблюдаемую тенденцию: Сумское направление постепенно превращается из "второстепенного" в зону системного давления. Если раньше здесь работали в основном точечные удары по инфраструктуре и резервам, то теперь проявляется наземная компонента — аккуратное "прощупывание" границы с заходом в населенные пункты», — заявил он.

По мнению подпольщика, ключевым фактором является кадровый дефицит ВСУ. Он проявляется не только на линии боевого соприкосновения в Донбассе, но и на приграничных участках. Ослабление обороны открывает «окна» для российских военных. При этом продвижение носит не только оперативный, но и системный характер с последовательным расширением зоны контроля.

Лебедев подчеркивает, что Сумская область все больше превращается в «зону размывания» обороны ВСУ, а серия локальных прорывов может превратиться в будущем в полноценное направление наступления.

Коллапс обороны

Полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк заявил о коллапсе обороны на ряде участков фронта за последнюю пару дней. В частности, он фиксирует подобную ситуацию на гуляйпольском направлении.

«Подразделения, прорвавшиеся в Зализничное, были разбиты российской артиллерией с помощью управляемых снарядов. В Староукраинске быстрая контратака парой российских БТР», — констатировал он.

Антонюк добавил, что 10 пехотинцев ВСУ, вышедшие из Гуляйпольского, были уничтожены дронами ВС РФ еще на подходе. Севернее ВСУ атаковали Герасимовку, однако пехотинцы и вся техника также были ликвидированы.

Кроме того, штурмовая бригада ВСУ атаковала район Даниловки в Днепропетровской области на двух бронеавтомобилях. Обе машины уничтожены еще до высадки десанта у позиций ВС РФ.

Ответные удары российских военных заставили противника отступить на 15-километровом фронте вокруг Терноватого. Продвижение штурмовиков остановило ввод украинского стратегического резерва, направленного на участок.

Продвижение в Донбассе

Украинский полковник также высказался о ситуации в Донбассе. По его словам, ВС РФ продолжают уверенно продвигаться к Славянску на северном фланге. Основные бои идут у Каленики — туда российские военные неожиданно для ВСУ вошли с северо-востока.

«Это привело к окружению украинских позиций на высотах в районе Резниковки и отрезало наземное снабжение гарнизона Кривой Луки. Серьезной проблемой для ВСУ на этом участке является уязвимость транспорта: из-за сложного рельефа дорог здесь немного», — сказал Антонюк.

На фоне успехов ВС РФ на участке уже началась экстренная эвакуация из Славянска. Кроме того, артиллерия впервые ударила по украинской армии в Николаевке — последнем крупном укрепрайоне ВСУ перед Славянском. Это подтверждает темпы наступления российских военных.

В соседнем Краматорске отмечаются удары дронами-камикадзе по району, который противником использовался как район скрытого размещения подразделения ПТРК. Практика размещения военных в жилых домах системно используется ВСУ для снижения уязвимости и создания информационного фона о «поражении» гражданских объектов.

На добропольском направлении ВС РФ продвигаются южнее Гришино вдоль железной дороги. Развивается наступление к Шевченко, а также к Кутузовке. На донецком направлении бои в районе Миньковки — наступление идет по линии Липовка — Никифоровка — Рай-Александровка. В свою очередь, ВСУ контратакуют в районе Часова Яра, повысив численность своих резервов.