Появился спутниковый снимок "ослепленной" Ираном системы Patriot

Корпус стражей исламской революции опубликовал спутниковые снимки авиабазы Риффа Королевских ВВС Бахрейна до и после удара иранского удара.

На фото можно увидеть серьезные повреждения радара управления огнем AN/MPQ-65 системы Patriot.

Без этой РЛС зенитный ракетный комплекс, по сути, становится "слепым" и не способен обнаруживать и перехватывать цели. А восстановить этот элемент непросто. Его стоимость приближается к миллиарду долларов. Также был выведен из строя радар раннего предупреждения TPS-75.

Ранее КСИР заявлял, что Иран уничтожил более 80% стратегических радаров на американских базах в Персидском заливе. Досталось и РЛС стран Ближнего Востока, и они уже вынуждены спешно латать дыры в системе ПВО. Госдепартамент США одобрил продажу правительству Объединенных Арабских Эмиратов противоракетного радара дальнего обнаружения Long-Range Discrimination Radar (LRDR). Его стоимость составляет 4,5 млрд долларов.