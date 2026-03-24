Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Севастополь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Севастополь со стороны моря и нейтральных вод. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Сегодня ночью силами противовоздушной обороны было уничтожено 55 украинских БПЛА над рядом регионов России. Атаке подвергся и Крым.

По словам генерал-майора Владимира Попова, Вооруженным силам Украины проще наносить удары по Севастополю через нейтральные воды.

«Мог пройти какой-то беспилотный катер или корабль под разными флагами, на борту которого могла быть диверсионная группа. Запуски осуществляются в ночное время суток», — пояснил он.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что для атак на Крым, Краснодар или Новороссийск часто используются беспилотники среднего радиуса действия, которые просто не могли бы долететь из Одессы. При этом дроны движутся на предельно малой высоте, чтобы их было сложнее обнаружить.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в многоэтажном жилом доме на улице Павла Корчагина прогремел мощный взрыв. Погибла женщина и один человек числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них — трое детей. Причины взрыва выясняются, но версия о бытовом газе исключена.