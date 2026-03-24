Минск: Стартовала тренировка территориальных войск страны

Трехдневная тренировка по управлению формированием территориальных войск началась во вторник в Беларуси, уточнили БЕЛТА в оборонном ведомстве.

© Российская Газета

Под руководством начальника генерального штаба Вооруженных Сил Павла Муравейко совместно с представителями исполнительных комитетов и военных комиссариатов, сообщает агентство, осуществляется совершенствование практических навыков должностных лиц органов территориальной обороны в управлении формированием региональных войск. Согласно поставленным задачам, участники учений отработают вопросы сбора и анализа информации о ходе выполнения мероприятий формирования, а также принятия необходимых решений.

"На фоне проводимой проверки боевой готовности ВС и комплексного учения с войсками Западного оперативного командования начинаем совершенствование еще одного элемента системы обеспечения военной безопасности страны - территориальной обороны", - пояснил Муравейко.

Для проведения данной тренировки, по его словам, создана сложная обстановка, которая учитывает особенности процессов, происходящих в Европе, а также варианты новых положений, закрепленные в плане обороны страны, который утвердил глава государства.

Организаторы учений ориентируют на современные вызовы и угрозы и действия в современных военных конфликтах различных регулярных формирований. Ведь территориальная оборона, констатировал военачальник, является одним из основных направлений обеспечения безопасности республики. В частности, он обратил внимание, что только сделав оборону страны всенародным делом, "можно гарантированно обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности. Именно этому будет посвящено основное содержание тренировки."

Накопив богатый опыт формирования территориальной обороны в масштабах одной или двух областей, резюмировал Муравейко, нынешняя тренировка проходит в более масштабном уровне. К ней на этой неделе привлекаются сразу все шесть областей и город Минск. Это должно дать, убеждены в оборонном ведомстве, очередной виток информации для того, чтобы "осуществить дальнейшее совершенствование как территориальных войск, так и территориальной обороны в целом".