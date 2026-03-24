Российские военные освободили Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль ВС РФ в результате действий группировки войск "Север".

Как уточнили в самой группировке, в ходе ожесточенных боев штурмовики-гвардцейцы зачистили лесные массивы в районе Песчаного.

С занимаемых позиций были выбиты боевые группы и расчеты БПЛА 1-го погранотряда (ранее Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, сегодня - бригада "Гарт"), говорится в Max-канале "Северный ветер", связанном с группировкой войск "Север" ВС России.

При этом в "СВ" отметили, что командование ВСУ буквально накануне перебросило на данный участок фронта наиболее мотивированных штурмовиков.

Как подчеркнули бойцы РФ, элитные резервы ВСУ были перемолоты, а выжившие солдаты ВСУ бежали в соседнее село Нестерное, где были уничтожены артиллеристами и операторами БПЛА "северян".