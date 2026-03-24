Стало известно о новом прорыве ВС РФ под Гуляйполем

Российские подразделения продвигаются в районе Гуляйполя и подходят к Бойково. Об этом рассказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, бойцы ВС России заняли ряд позиций севернее дороги Рождественское-Терноватое.

«Подходят к Бойково. Артиллерией наши бойцы уничтожают группы усиления ВСУ в районе Копаней, Любицкого, а также на северном фланге у Покровского», — уточнил он.

Также Олег Царев обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины предпринимали «безрезультатные попытки просочиться за линию фронта» со стороны Коломийцев.

При этом Telegram-канал «Воин DV» отмечает, что в ходе ожесточенных боев российские военнослужащие «вклиниваются вглубь обороны ВСУ» у Бойкова, Верхней Терсы, Воздвижевки, Новоселовки и Чаривного, и уже установлен огневой контроль над ключевыми маршрутами подвоза боеприпасов и ротации войск.

«Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продвигаются на запад и северо-запад от Гуляйполя. Продолжается уничтожение логистики противника западнее линии Риздвянка — Верхняя Терса», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что снайперы ВС РФ обеспечили продвижение войск и отразили ночную атаку украинских дронов в Запорожской области. Была выявлена и уничтожена пулеметная точка, что позволило российским штурмовикам продвинуться в глубину обороны и закрепиться на новом участке.