Иран поразил критически важные американские системы ПВО

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал спутниковые снимки пораженных радиолокационных систем США в Бахрейне. Об этом сообщает Clash Report.

Снимки демонстрируют радар управления огнем Patriot AN/MPQ-65 и радар раннего предупреждения TPS-75 до и после иранских ударов.

Отмечается, что эти системы имеют решающее значение для противоракетной обороны и обнаружения.

Ранее КСИР заявил об ударе по Димоне, рядом с которым расположен ядерный объект Израиля, израильскому городу Эйлат и военным базам США в регионе.