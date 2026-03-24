Удары российских войск по Славянску попали на видео

Удары российских войск по местам расположения расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Отмечается, что съемка зафиксировала совместную работу центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и отряда «Смуглянки».

«Огнище в Славянске!» — описали видео авторы сообщения.

Они также уточнили, что операторам беспилотников становится опасно работать даже в относительно удаленных от линии боевого соприкосновения районах.

Ранее стало известно, что подразделения армии России продвинулись у Славянска. Утверждается, что они наступают в направлении Рай-Александровки.