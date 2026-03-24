СМИ назвали причину пожара на авианосце USS Gerald R. Ford

Одной из возможных причин пожара на американском авианосце USS Gerald R. Ford называют саботаж, сообщает 19FortyFive.

Автор статьи Стивен Сильвер проанализировал сообщения СМИ о возможных причинах инцидента.

12 марта в прачечной авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford вспыхнул пожар. По данным New York Times, тушение пожара на авианосце заняло более 30 часов.

"Пожар начался в главном прачечном отсеке корабля. К тому времени, как он был потушен, более 600 моряков и членов экипажа лишились своих кроватей, с тех пор они ночуют на полу и столах", - сообщила газета The Times со ссылкой на официальных лиц.

"Причина пожара не связана с боевыми действиями и локализована", - говорится в заявлении Центрального командования, опубликованном в день пожара.

В результате инцидента никто не погиб, однако авианосец был вынужден покинуть северную часть Красного моря, где он находился в рамках направленной против Ирана операции "Эпическая ярость", и направился на Крит для прохождения ремонта.

По словам двух официальных лиц, пожар начался в сушилке и быстро распространился, сообщила газета Times. Этой же точки зрения придерживается и газета Stars and Stripes.

Однако существует и альтернативная версия. Дело в том, что на данный момент авианосец USS Gerald R. Ford находится в долгом походе, который длится уже почти десять месяцев. Как сообщает The Times, вероятно, он продлится до мая, перешагнув годовой рубеж.

"Неужели измученные моряки подожгли авианосец USS Gerald R. Ford?" - гласит заголовок статьи, опубликованной в конце прошлой недели в британской газете The Telegraph.

В репортаже Telegraph приводятся цитируются эксперты, высказывающие гипотетические суждения о том, что экипаж корабля довели до предела его возможностей.

"Также есть сообщения о возможном саботаже - не со стороны иранских агентов под прикрытием, а со стороны членов экипажа, недовольных тем, что их стандартный шестимесячный срок службы был продлен для операции в Персидском заливе", - говорится в статье The Telegraph.

Греческое издание Kathimerini утверждает: пожар мог быть умышленно устроен членами экипажа с целью прекращения длительного похода.

Другая британская газета, International Business Times, пошла еще дальше, сообщив, что "ВМС США расследуют, намеренно ли моряки на борту авианосца USS Gerald R. Ford устроили пожар, охвативший прачечные помещения авианосца 12 марта".

Как сообщает IBT, в ходе расследования "явно рассматривается возможность преднамеренного саботажа со стороны членов экипажа, причем в одной из версий предполагается, что пожар был устроен намеренно, чтобы прервать длительный и неоднократно продлевавшийся поход авианосца".

Если такое расследование действительно ведется, остается неясным, является ли оно просто рутинной проверкой причин пожара или же ВМС США считают , что имеются веские доказательства преднамеренного саботажа. Пока сообщается лишь о том, что саботаж - это один из сценариев, подводит итог 19FortyFive.