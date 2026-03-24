Войска РФ «завязали бои» за электроподстанцию в центре Константиновки

Российские подразделения начали бои за электроподстанцию в центральной части Константиновки. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Тимофей Ермаков.

«По поступающей оперативной информации, наши войска завязали бои за здание электроподстанции Укрцинк, которое находится в самом центре Константиновки на улице Мусоргского», - сообщил он.

Также, по его данным, российские военные заняли часть промзоны кирпичного завода Красный Октябрь и это «очень серьезный прорыв позиций врага».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о том, что Константиновка находится в оперативном окружении. ВС РФ перекрыли все объездные пути и подъезды к городу, а населенный пункт находится под непрерывным огневым контролем.

Эксперт заметил, что перевес сил возле Константиновки на стороне российской армии, а ВСУ испытывают острую нехватку в боеприпасах, личном составе и технике.