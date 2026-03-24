США предрекли большие потери при наземном вторжении в Иран

Американских военных в случае решения начать наземное вторжение в Иран, в том числе на остров Харк, ждут большие потери, поскольку вооруженный конфликт может растянуться на годы, заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

Он также считает, что в возможной операции могли бы участвовать морские пехотинцы США.

По мнению эксперта, переброска войск потребует прохождения через Ормузский пролив либо высадки с другой стороны Персидского залива, со стороны Саудовской Аравии – оба варианта представляют значительные трудности.

