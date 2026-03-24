Иранские кассетные бомбы пробили израильский «Железный купол»

Знаменитый «Железный купол” оказался не таким уж непробиваемым. Иранские кассетные бомбы минуют израильскую систему противовоздушной обороны. Сверкающие следы иранских снарядов в ночном небе стали привычными для израильтян, поскольку Тегеран использует очевидную уязвимость своего врага.

© Википедия

Пятого марта в аккаунте соцсети X покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которым управляли его сотрудники после того, как он был убит в результате израильского авиаудара 28 февраля, появилась запись. В твите содержался откровенный пропагандистский материал: сверкающая огромная ракета, описывающая дугу в небе, в то время как город внизу охвачен пламенем. Подпись гласила: “На горизонте маячит Хоррамшахр”.

Считается, что ракета "Хоррамшахр", самая совершенная баллистическая ракета Ирана, способна нести кассетную боеголовку, рассеивающую до 80 суббоеприпасов, поясняет The Guardian. С тех пор эта проблема стала занимать важное место в оценках израильской угрозы, вызывая постоянную озабоченность у страны, оснащенной многоуровневой системой противоракетной обороны, которая широко распиарена как самая совершенная в мире.

Раскрыты слабости «Железного купола» после атаки на резиденцию Нетаньяху

Последняя атака с использованием кассетных боеприпасов произошла в воскресенье, когда иранская баллистическая ракета попала в центральную часть Израиля, ранив 15 человек.

По данным Армии обороны Израиля, примерно половина ракет, запущенных из Ирана с момента эскалации, были оснащены кассетными боеголовками.

Газета The Guardian, которая проанализировала последствия десятков иранских ударов наряду с заявлениями израильских официальных лиц, выявила по меньшей мере 19 баллистических ракет с кассетными боеголовками, которые проникли в воздушное пространство Израиля и нанесли удары по городским районам с начала войны с Ираном 28 февраля. В результате этих нападений погибли по меньшей мере девять человек и десятки получили ранения, что отражает более широкий сдвиг в тактике Ирана, который, по-видимому, выявил уязвимость в системе противовоздушной обороны Израиля. С начала войны кассетные боеприпасы Ирана, которые рассеивают десятки бомб в воздухе, стали испытанием для израильской высокоразвитой многоуровневой системы противоракетной обороны, включая "Железный купол", которая предназначена для противодействия угрозам на разных дальностях, высотах и скоростях.

“Перехватывать кассетные боеприпасы принципиально сложнее, чем останавливать унитарные ракеты, из-за нескольких технических изменений в схеме поражения”, - сказал Тал Инбар, эксперт по ракетам, консультирующий израильские оборонные компании. “Чтобы быть эффективным, перехватчик должен поразить транспортное средство-носитель перед рассредоточением”.

Кассетные бомбы предназначены для сброса десятков бомб меньшего размера, называемых суббоеприпасами, на обширную территорию, отмечает The Guardian. Боеприпасы меньшего размера не всегда взрываются немедленно, что создает угрозу для гражданского населения в будущем. При подозрении на кассетные боеприпасы военные команды прочесывают обширные районы в ходе скоординированных поисков, прежде чем полицейские подразделения по обезвреживанию бомб приступят к обезвреживанию неразорвавшихся бомб.

По словам экспертов по вооружениям, чтобы ограничить ущерб, кассетные боеприпасы должны быть перехвачены как можно дальше от цели – в идеале за пределами атмосферы. Как только суббоеприпасы сбрасываются в воздухе, перехват становится практически невозможным даже при использовании самых современных систем противоракетной обороны.

Кассетные боеприпасы по своей сути являются неизбирательными, и их применение в населенных районах запрещено международным гуманитарным правом, напоминает The Guardian. Впрочем, хотя конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года запрещает их применение государствами, подписавшими конвенцию, ни Израиль, ни Иран не являются ее участниками.

Известная международная правозащитная организация осудила применение Ираном кассетных боеприпасов в июне прошлого года – во время 12-дневной войны с Израилем – как “вопиющее нарушение” международного права. Организация обвинила Израиль в аналогичных нарушениях в связи с применением этого оружия в Ливане в 2006 году. Израиль признавал применение кассетных боеприпасов в прошлом, утверждая, что он делает это в соответствии с международным правом, но назвал применение Ираном бомб в местах массового скопления населения “военным преступлением иранского режима”.

С начала марта в Интернете появились видеоролики, на которых видно, как кассетные боеприпасы падают в виде десятков ярких световых точек, прорезающих ночное небо над большим Тель-Авивом перед столкновением. Эти видеоролики, по-своему, стали наглядным свидетельством войны с Ираном для израильских граждан.

В результате двух таких ударов ранним утром 18 марта в Рамат-Гане, к востоку от Тель-Авива, погибла супружеская пара в возрасте 70 лет и 30-летний тайский рабочий в Аданиме, в центральной части Израиля, пишет The Guardian.

Израильские официальные лица заявляют, что даже прямой перехват баллистической ракеты до того, как ее боеголовка расщепится и боевая нагрузка разлетится вдребезги, не всегда обеспечивает полную нейтрализацию поражающих элементов.

Стратегия Ирана также, по–видимому, преследует более прагматичную цель: помимо того, что кассетные боеприпасы меньшего размера проникают сквозь систему ПВО Израиля, они могут быть направлены на истощение запасов ракет-перехватчиков, что вынуждает Израиль расходовать десятки ракет для нейтрализации единственной приближающейся угрозы.

Тал Инбар также указывает на существенное экономическое ограничение: перехват иранских ракет, несущих кассетные боеприпасы, просто нецелесообразен с точки зрения затрат, поскольку это “потребовало бы использования дорогостоящих перехватчиков для наведения на цель каждого отдельного суббоеприпаса”.

Растет число слухов о том, что поставки ракет-перехватчиков могут быть затруднены, хотя истинный размер израильских запасов остается в строжайшем секрете, подчеркивает The Guardian.

Израильские военные заявляют, что они уничтожили более 70% иранских пусковых установок для баллистических ракет, добавив, что они почти установили полный контроль над воздушным пространством Ирана. Тем не менее, Тегерану по-прежнему удается нарушать воздушное пространство Израиля. В минувшие выходные в результате залпов иранских баллистических ракет на юге Израиля были ранены около 200 человек, в результате чего были поражены города Арад и Димона после того, как системы противовоздушной обороны не смогли перехватить по меньшей мере два снаряда. Между тем, непрекращающийся вой сирен, заставляющий израильтян в любое время суток искать укрытия, и все большее применение кассетных боеприпасов усиливают чувство усталости, и многие теперь тихо задаются вопросом, как долго еще может продолжаться война и с какой целью.

Расследование, проведенное The Guardian в прошлом году, выявило доказательства того, что Израиль использовал кассетные боеприпасы в Ливане во время войны с "Хезболлой", которая началась в октябре 2023 года. На фотографиях, просмотренных несколькими экспертами по вооружениям, были обнаружены остатки по меньшей мере двух видов израильского оружия в районах к югу от реки Литани.