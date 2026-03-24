В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Константиновкой и на добропольском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 24 марта.

Снайперы против дронов ВСУ

Снайперы ВС РФ обеспечили продвижение российских штурмовиков и отразили ночную атаку дронов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Снайперы скрытно отправились на позиции, чтобы прикрыть штурмовые группы, наступление которых осложнялось огнем ВСУ.

Военные выявили и уничтожили украинскую пулеметную точку и наблюдателей. Это позволило штурмовикам ВС РФ продвинуться в глубину обороны и закрепиться на новом участке.

«В сумерках отсекли группу противника из семи человек, которая пыталась отрезать наших штурмовиков. Сразу после этого прилетела «Баба-яга» – искала нас, но не нашла и пошла на опорник к ребятам. Мы поразили ее прямо в момент сброса», - рассказал командир подразделения с позывным «Локи»

Удар «Града»

Российская система залпового огня «Град» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ под Конастантиновкой, сообщили в Минобороны РФ. Во время воздушной разведки операторы дронов выявили замаскированный объект, который ВСУ использовали для размещения личного состава. После этого расчет «Града» прибыл на огневую позицию и произвел залп.

В результате скоординированного удара пункт был успешно поражен вместе с находившимся там личным составом и военным имуществом ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Засады российских дронов

Беспилотники ВС РФ уничтожили технику и ликвидировали живую силу ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны. Операторы FPV-дронов устроили засады на тыловых маршрутах ВСУ. В результате были уничтожены украинские боевые бронемашины и автомобили.

«Используя эффект неожиданности, расчеты также нанесли удары по живой силе ВСУ, застав врасплох противника», - заявили в Минобороны РФ.

Операция в Харьковской области

Операторы дронов ВС РФ уничтожили восемь украинских беспилотников в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Разведывательные дроны были обнаружены расчетами радиолокационных станций.

Воздушным тараном были уничтожены восемь беспилотников, включая Jupiter Hunter, а также разведывательные дроны «Вектор», «Домаха», «Мара» и «Шарк».

Удар Су-25

Экипажи штурмовиков Су-25 ликвидировали личный состав и опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Штурмовики выпустили ракеты по целям парами с малых высот.

Бои за Рай-Александровку

ВС РФ начали бои за село Рай-Александровка на славянском направлении. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что российские штурмовики начали бои за южные окраины села. Рай-Александровка - важный оборонительный узел ВСУ на славянском направлении. Контроль над селом позволит ВС РФ продвигаться Славянску и Краматорску, а также к городу Николаевка.

«Николаевка - это самый большой укрепрайон ВСУ на направлении. От окраин Николаевки до первых домов Славянска - всего лишь около двух километров», - подчеркивается в сообщении.

Киев отправил пограничников в Харьковскую область

В Харьковскую область перебросили украинских пограничников. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В район села Нестерное отправили штурмовые группы, состоящие из пограничников 1-го отряда Госпогранслужбы Украины. В сообщении отмечается, что большинство украинских пограничников причастны к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса.