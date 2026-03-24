Герой России привел подробности о самой тяжелой операции за все годы СВО

Военнослужащий Росгвардии Герой Российской Федерации (РФ) Никита Палазник привел подробности о самой тяжелой операции за все годы специальной военной операции (СВО) на Украине. Его комментарий публикует ТАСС.

Он рассказал, как снайперы из его подразделения заняли позицию на колокольне при взятии одного из населенных пунктов в 2022-м. Палазник признался, что это был самый нелегкий бой, который длился около восьми часов.

«Это было самое запоминающееся: зимнее утро, храм и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника, наносят по нему огневое поражение», — поделился Герой России.

Кроме того, подразделение Палазника в первый год спецоперации добыло разведданные, которые позволили ночью уничтожить колонну вражеской техники. Свою роль в этом сыграли и дроны с тепловизорами, их военнослужащие Росгвардии начали применять одними из первых.

До этого стало известно, что российский боец спасся от четырех дронов и артиллерийской атаки Вооруженных сил Украины.