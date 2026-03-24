Еще две страны готовы присоединиться к войне против Ирана на стороне США

Саудовская Аравия и ОАЭ готовы присоединиться к военной кампании против Ирана. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман больше не намерен терпеть удары по своим нефтяным объектам. По словам собеседников издания, вопрос о вступлении королевства в конфликт — «лишь вопрос времени». До этого Эр-Рияд запрещал использовать свои базы и воздушное пространство для атак на Иран, но после обстрела столицы и промыслов правила поменяли. Саудовцы уже пустили американцев на авиабазу имени короля Фахда.

Страны Персидского залива оказались бессильны перед США

ОАЭ тем временем бьют по карману Тегерана — эмираты принялись за иранские активы, лишая их ключевого финансирования. Кроме того, Абу-Даби не исключает отправки своих военных на фронт и выступает против любых перемирий.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении очень позитивных и продуктивных переговоров с Тегераном.