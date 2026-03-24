Киев использует «туман войны» в Купянске, чтобы попытаться убедить всех в успехах Вооруженных сил Украины на этом направлении, однако все угрозы ликвидируются и российские войска продвигаются вперед. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Купянск «у всех на слуху», и именно поэтому Киев пытается представить ситуацию так, как будто именно здесь есть особые успехи.

«Владимир Зеленский придумывает разные «300-километровые углубления» и «тридцатикилометровые квадратные площади» там, пытаясь доказать, что Киев способен успешно противостоять России», — пояснил Матвийчук.

Он отметил, что никакого украинского наступления в Купянске нет, все контратаки захлебываются и останавливаются.

«Российским войскам, конечно, приходится тяжело. Бывают моменты, когда противник выходит на некоторые участки, и даже случается, что подразделения ВС РФ попадают в полуокружение. Но ситуация в итоге выравнивается, все угрозы ликвидируются, и российская армия продвигается вперед», — пояснил эксперт.

Анатолий Матвийчук напомнил, что Купянск — это агломерация, туда входит не только райцентр, поэтому ироничные высказывания о том, что город взят, но там до сих пор идут боевые действия, неуместны.

«Агломерация ведь включает в себя садовые участки, бывшие колхозы и различные дачные постройки — именно там сейчас и ведутся основные бои. Это «туман войны»», — констатировал Матвийчук.

Ранее военкоры рассказали, что подразделения ВС России выбили украинских солдат из ряда опорников и лесополос в районе села Петропавловка под Купянском и заняли достаточно крупный «карман».

При этом пленный украинский военнослужащий признал, что заблокированные на восточном берегу реки Оскол, южнее населенного пункта Купянск-Узловой, подразделения Вооруженных сил Украины находятся в очень тяжелом положении.