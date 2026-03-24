Стало известно о тайном участии ЕС в операции США против Ирана

Страны Евросоюза, несмотря на открытую критику действий США и Израиля против Ирана, тайно поддерживают эту операцию.

Ключевой назвали роль ЕС эксперты издания The Wall Street Journal. Официальные лица заявляют, что Европа снабжает американские войска базами, топливом и боеприпасами.

Большинство европейских союзников оказали Вашингтону огромную поддержку, заявил в Сенате верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он напомнил, что в Европе расположены около 40 военных баз США, где дислоцированы 80 тысяч американских военнослужащих.

Издание сообщает, что американские бомбардировщики, беспилотники и корабли в последние недели заправлялись и вооружались на базах в Великобритании, Германии, Португалии, Италии, Франции и Греции. А ударными дронами управляют с базы в немецком Рамштайне. Как уже сообщалось, американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии стала центральным узлом в доставке техники, припасов и личного состава для операции США в Иране.