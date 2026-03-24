На юге Израиля прогремели взрывы: к месту ЧП выдвинулись спасатели

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о выдвижении поисково-спасательных подразделений к местам происшествий на юге страны. В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства, говорится, что оттуда поступили сообщения о взрывах.

Спасательные службы направлены сразу в несколько районов для оценки обстановки и оказания помощи пострадавшим. На данный момент подробности о характере взрывов и возможных разрушениях не раскрываются.

Инцидент происходит на фоне продолжающейся эскалации между Ираном, с одной стороны, и США и Израилем — с другой.

Напомним, 28 февраля начались массированные удары по объектам на территории Ирана, после чего Тегеран неоднократно наносил ответные удары по израильской территории и американским военным базам в регионе.

Южные районы Израиля уже неоднократно попадали в зону обстрелов в ходе нынешнего витка конфликта, передает агентство РИА Новости. Ранее иранские силы использовали баллистические ракеты и беспилотники для атак по израильским городам, что вынуждало местных жителей укрываться в бомбоубежищах.

Причины сегодняшних взрывов официально не названы, однако их связывают с продолжающимся военным противостоянием. Поисково-спасательные службы продолжают работу на местах, информация о пострадавших уточняется.