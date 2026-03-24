США помогут Украине с разминированием территорий

Государственный департамент США выставил объявление о поиске подрядчиков из числа небольших предприятий для поставок взрывчатки и оборудования, предназначенных для разминирования территорий на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что речь идет о поддержке подразделений по обезвреживанию боеприпасов (EOD), которые занимаются обнаружением и разминированием неразорвавшихся снарядов и мин. В списке указаны следующие предметы: пластичная взрывчатка (C4), детонаторы, капсюли-детонаторы, детонирующий шнур.

Предполагается, что поставки будут осуществлены напрямую в Киев или через логистический центр госдепартамента в Балтиморе (столица штата Мэриленд), а срок доставки не должен превышать 180 дней с момента возможного заключения контракта.

В ведомстве уточнили, что этот запрос носит исследовательский характер и не является объявлением тендера или обязательством заключить контракт.

Ранее США заключили контракты на 25,5 млн долларов на поставку радиолокационных систем для Украины.