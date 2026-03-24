Гатилов: НАТО готовит ядерный удар по России

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что страны НАТО последовательно наращивают потенциал в рамках стратегии «совместного ядерного планирования», нацеленной против Российской Федерации. Дипломат указал, что альянс фактически готовится к сценарию нанесения ядерного удара по нашей стране. Об этом пишет Газета.ру.

В своём выступлении Гатилов обратил внимание на конкретные шаги США и их союзников. Он напомнил, что между Великобританией и Соединёнными Штатами достигнута договорённость о предоставлении Лондону доступа к американскому ядерному оружию и средствам его доставки, которые размещаются на британской территории. Такой шаг, по мнению постпреда, напрямую подрывает существующие режимы ядерного сдерживания.

Дипломат также указал на действия Франции, которая расширяет географию применения своих совместных ядерных миссий. Париж, по его словам, последовательно увеличивает число стран и форматов, в которых готова задействовать ядерный потенциал в рамках коллективных обязательств.

Гатилов подчеркнул, что все эти факторы в совокупности создают непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации. Москва фиксирует рост активности НАТО в ядерной сфере и воспринимает подобные действия как дестабилизирующие и направленные на ослабление системы стратегической стабильности.

Российский постпред также отметил, что действия альянса сопровождаются наращиванием военной инфраструктуры у границ РФ и интенсификацией учений с отработкой ядерных сценариев. В Москве считают, что такая линия Запада требует повышенного внимания и принятия адекватных ответных мер для обеспечения собственной безопасности.