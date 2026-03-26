В МИД назвали число погибших от действий ВСУ россиян с 2022 года

С 2022 года от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли почти восемь тысяч мирных россиян. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Исходя из данных, основанных на статистике федеральных и местных органов власти, могу утверждать, что с февраля 2022 года и по начало минувшей недели от рук украинских боевиков пострадали 27 518 мирных жителей, из которых погибли по меньшей мере 7 967 человек», — сообщил он.

По его словам, эти показатели являются минимально верифицированными, и в ходе следственных действий они будут только возрастать.

10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате атаки восемь человек погибли, еще 47 получили ранения.