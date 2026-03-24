ВСУ не смогли поразить ни одной баллистической ракеты России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли этой ночью сбить ни одной из семи баллистических ракет, запущенных Россией. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает «Страна.ua».
По информации украинской стороны, всего удалось подавить 390 воздушных целей. Из них были сбиты 25 ракет из 34 запущенных, а из 392 ударных беспилотников удалось уничтожить 365.
Согласно отчету, за ночь шесть ракет достигли своих целей, зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников в 22 локациях, еще в 10 локациях были обнаружены обломки БПЛА.
В Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 украинских беспилотников над различными регионами России.
В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
По данным министерства, дроны были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями, а также над республикой Крым, Московским регионом и акваторией Черного моря.