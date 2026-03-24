В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито три цели

Воздушная тревога объявлена в Севастополе утром 24 марта. Жителей просят не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах.

В городе работают системы ПВО, военные уже сбили три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Это уже вторая воздушная тревога за сегодня. Первый раз предупреждение о налете было объявлено около трех часов ночи и действовало до пяти утра. При этом была уничтожена вражеская цель над морем. Снова сирены включились в 7:15 утра.

Минувшей ночью в Севастополе в результате взрыва обрушилась часть пятиэтажного дома на улице Павла Корчагина. Частично поврежден и соседний дом. Жильцы эвакуированы. Известно о восьми пострадавших, найдены тела двух погибших. Причины взрыва пока не установлены.