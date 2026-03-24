Недавний доклад о состоянии противовоздушной обороны Великобритании вызвал большой переполох в стране: эксперты пришли к выводам, что в распоряжении Королевства находится шокирующе малое количество средств для перехвата баллистических ракет России или Ирана. Как отметили журналисты, в итоге опозорившаяся Британия стала объектом для насмешек. Об этом сообщает издание The Sun.

«Великобританию назвали посмешищем после того, как стало известно, что в ее распоряжении всего один действующий эсминец, способный перехватывать иранские ракеты», – негодуют авторы британского издания.

На данный момент у Лондона есть шесть военных кораблей, способных выполнять задачи по перехвату баллистических ракет. Однако четыре из них находятся в нерабочем состоянии. Еще один эсминец находится в Средиземном море. Так, для защиты страны может быть задействован всего один корабль HMS Duncan, который базируется в Портсмуте.

Военные специалисты выражают серьезные опасения по поводу состояния системы противоракетной обороны Великобритании. Она значительно уступает даже минимальным требованиям безопасности, что ставит под угрозу защиту страны.

Бывший офицер британской разведки Филип Ингрэм подчеркнул, что в случае атаки со стороны Ирана Лондон может оказаться беззащитным, не говоря уже о возможностях России, силы которой превосходят Тегеран, пишет АБН24.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание 360.ru.