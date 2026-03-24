Эксперт назвал число военных, необходимое США для вторжения в Иран

Профессор Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и специалист по Ирану, в беседе с РИА Новости оценил перспективы возможного наземного вторжения США в Иран.

По его мнению, для проведения полномасштабной сухопутной операции Вашингтону потребовалось бы задействовать не менее 400–500 тысяч военнослужащих и значительное количество боевой техники, что сопряжено с экстремальными климатическими и географическими условиями, а также необходимостью преодолевать мощную оборону противника.

Аналитик связывает возможные военные амбиции Вашингтона с внутриполитической повесткой. Он напомнил, что 3 ноября 2026 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, исход которых может существенно повлиять на позиции президента Дональда Трампа и Республиканской партии.

В этой связи, считает эксперт, Трамп заинтересован в быстрой и «победоносной» войне, способной продемонстрировать его достижения перед избирателями. Однако реальность такова, что Иран с населением более 93 миллионов человек располагает значительными вооруженными силами и союзными группировками, что делает сценарий масштабного вторжения крайне рискованным.

Сажин подчеркнул, что крупная наземная операция неизбежно приведет к тяжелым потерям среди американских военнослужащих, что негативно скажется на образе действующей администрации в глазах американцев как перед выборами, так и в долгосрочной перспективе. Исходя из этого, полномасштабного сухопутного вторжения, по его мнению, не произойдет. Однако он не исключил возможности проведения точечных десантных операций для достижения конкретных тактических целей.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что США и Израиль обсудили возможную договоренность с Ираном.