КСИР заявил об ударе по Димоне и базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по Димоне, рядом с которым расположен ядерный объект Израиля, израильскому городу Эйлат и военным базам США в регионе. Заявление КСИР передало издание Sabereen news в своем Telegram-канале.

«Волна 78 была направлена против позиций в Эйлате, Димоне и на севере Тель-Авива, а также против некоторых американских баз в регионе», — говорится в заявлении.

Press TV сообщил о ракетных ударах Ирана по базам США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

Ранее же президент США Дональд Трамп в Мемфисе заявил о якобы готовности Ирана к заключению сделки.