Украинские СМИ сообщают о растущем числе обращений от женщин, которых территориальные центры комплектования (военкоматы) объявляют в розыск как уклонисток от мобилизации, несмотря на отсутствие у них необходимого для постановки на учет образования.

Ранее СМИ уже информировали о шести случаях, когда женщины без военной или медицинской специальности были безосновательно включены в розыскные списки как военнообязанные. Теперь, как отмечается в новом материале, в социальных сетях появляются новые подобные сообщения.

В публикации приводится история украинки, которая рассказала, что уже более года числится военнообязанной против своей воли. По ее словам, она не вставала на учет добровольно, не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а о том, что ее объявили в розыск, узнала случайно.

Женщина также сообщила, что обнаружила еще более двадцати девушек с аналогичной проблемой в реестре районного военкомата Харькова. В комментариях к этой публикации другие женщины также делятся подобными ситуациями.

В Министерстве обороны Украины, комментируя ситуацию, признали, что реестры несовершенны и иногда случаются подобные «казусные ситуации». При этом согласно действующему законодательству, воинскому учету на Украине подлежат только женщины, имеющие военную, медицинскую или фармацевтическую специальность.

Ранее сообщалось, что обсуждение возможности призыва женщин в Вооружённые силы Украины снова набирает обороты после того, как Харьковский районный территориальный центр комплектования объявил в розыск молодую женщину, уклонявшуюся от мобилизации.