Жители Ирана вышли на митинг за продолжение войны с США

В крупнейших городах Ирана состоялись многотысячные манифестации, участники которых призвали к продолжению военного противостояния с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Акции проходят при широкой поддержке армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщают очевидцы, улицы заполнены людьми, скандирующими лозунги: «Мы — нация Хусейна, мы не принимаем компромиссов». Хусейн — внук пророка Мухаммеда, погибший в битве при Кербеле и считающийся одной из наиболее почитаемых фигур в шиизме.

Иран перешел от обороны к наступлению

Ранее президент США Дональд Трамп в Мемфисе заявил о якобы готовности Ирана к заключению сделки.