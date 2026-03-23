Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над 12 регионами России

Согласно оперативной сводке Министерства обороны России, в течение семи часов в понедельник российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотной авиации.

За период с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, принадлежащих украинской стороне.

В ведомстве уточнили, что цели были поражены в воздушном пространстве над 12 регионами страны. В перечень территорий, где были сбиты дроны, вошли Московский регион, Ленинградская, Курская, Калужская, Тульская, Рязанская, Брянская, Белгородская, Смоленская, Орловская и Ярославская области, а также Республика Крым.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате ударов ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС. В селе Красный Октябрь FPV-дрон, по данным Гладкова, нанес удар по автомобилю на территории предприятия.