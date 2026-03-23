Нетаньяху пообещал продолжить удары по Ирану

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил ему о возможности заключения соглашения по Ирану. Об этом он отметил в своем обращении, передает ТАСС.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает наносить удары по Ирану и Ливану. По его словам, страна пресекает развитие ракетной и ядерной программ в Тегеране. Также Тель-Авив наносит серьезный ущерб движению «Хезболла».

Премьер также напомнил, что несколько дней назад израильские силы ликвидировали двух иранских ядерщиков. Действия Израиля будут продолжаться, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху перед началом боевых действий убедил президента США Дональда Трампа, что крах властей Ирана в ходе военной операции возможен. «Моссад» же перед этим предложил Нетаньяху разжечь массовое восстание в Иране, которое на фоне начала операции Израиля и США должно было привести к смене режима в Исламской Республике.