Трамп назвал количество уничтоженных иранских кораблей

ВВС и ВМС США в период с 28 февраля по 23 марта уничтожили 158 иранских кораблей различных типов, разгромили ВПК Исламской Республики, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Израиль и США в конце февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанесли удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры республики.

Американский лидер рассказал, что в первые же часы США уничтожили 17 иранских кораблей. В дальнейшем он отчитался об уничтожении 30, 46, 48, 50, 60, 100 единиц. По его словам, военные уничтожают корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, потому что это «веселее».

«Мы разгромили их оборонно-промышленную базу, ликвидировав их военно-морские силы — 158 кораблей уничтожены», — отметил Трамп в ходе выступления в штате Теннеси.

По словам военных экспертов, Тегеран в своих военных стратегиях никогда не опирался на флот — Иран использовал корабли для церемониальных (участие в парадах), представительских (демонстрация флага) задач.

В составе ВМС Ирана были 4 подводные лодки, около 20 сверхмалых субмарин, три плавучих базы, три фрегата типа «Алванд» по 1,1 тыс. тонн, построенные в Британии в 1968-1971 годах, два корвета типа «Баяндор» 60-х годов прошлого века, несколько сотен катеров различных типов — так называемый «москитный флот».