Военкоры сообщили о начале массированной атаки Украины

Вооруженные силы (ВС) начали массированную атаку на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что ВС России уже запустили беспилотники с шести направлений. Также в ночь на 24 марта ожидаются пуски 20-30 ракет Х-101, до 30 баллистических ракет «Искандер-М», около 20 ракет типа «Калибр», а также до 16 крылатых ракет «Искандер-К» и «Изделие-30».

Помимо этого, ожидается, что на территорию Украины будут отправлены около 500-600 беспилотников, а также ракеты «Кинжал» и «Циркон».

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области.