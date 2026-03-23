Вооружённые силы Украины минируют подступы к Славянску, сооружают укреплённые позиции в жилых районах и многоквартирной застройке. Об этом сообщил помощник председателя ДНР Игорь Кимаковский, передавший информацию агентству «Вести».

Он отметил, что для российских военных Славянск — особый, «священный» город, символизирующий начало Русской весны. По его словам, в городе создаются мощные оборонительные узлы: вокруг населённого пункта размещаются мины, в частных домах и многоэтажках формируются укреплённые участки, что свидетельствует о подготовке к масштабной боевой операции.

Кимаковский добавил, что украинские войска осознают стратегическую значимость Славянска — это не просто тактический объект, а место, где зарождался важнейший исторический процесс. Ранее он сравнивал политику Зеленского на Донбассе с гитлеровской политикой в отношении Советского Союза.