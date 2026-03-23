«Радиостанция Судного дня» передала два новых слова

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «станция Судного дня» или «жужжалка», передала два новых слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно информации канала, в 15:32 по мск в эфире станции прозвучало слово «тминохорь». В 17:14 станция вновь вышла на связь — на этот раз прозвучало слово «староверный». Как и всегда, слова сопровождались набором цифр. Значение посланий остаются неизвестными.

Станция УВБ-76 непрерывно работает со второй половины 1970-х. Точное предназначение станции неизвестно, но ее деятельность связывают с работой военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры из слов и цифр.

Ранее УВБ-76 передала слово «задаточный».