В ДНР заявили о важности освобождения Славянска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал освобождение Славянска идеологически важным для России, потому что именно с него началась Русская весна в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью «Вестям».

«Славянск для всех нас это не просто город, это особое место, это место силы, это место откуда начиналась Русская весна. Поэтому для нас освобождение этого города носит сакральный характер», — сказал он.

По его мнению, киевские власти готовы сравнять с землей город, но не дать в него войти российской армии. Кимаковский уверен, что Украина «будет пробовать создавать из него очередную информационную «фортецю»».

20 марта стало известно, что Украина объявила о принудительной эвакуации несовершеннолетних из некоторых районов Славянска в связи с успешным наступлением Вооруженных сил РФ на этом направлении.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить город. Он напомнил, что российские бойцы группировки «Запад» освободили населенные пункты Дробышево, Яровая и Сосновая.