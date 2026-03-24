Все дороги в Орехов, которые может использовать противник, превращены подразделениями группировки «Восток» в «дороги смерти». Личный состав обороняющихся формирований ВСУ в городе и на подступах к нему буквально посажен на голодный паек. Также наши разведгруппы планомерно вклиниваются в городскую черту и закрепляются. А остатки логистики и пригородных укреплений на дистанции до нескольких километров зачищают снайперские двойки.

Полно вражеских «птиц». По пути много наших машин, везут подкрепление на линию фронта. Группировка «Восток» развивает наступление в Запорожской и Днепропетровской областях.

«За время СВО уничтожил около сотни украинских боевиков», - рассказал командир отделения снайперов с позывным Локи.

Он расчищает дорогу пехоте.

Двое наших снайперов незаметно продвигаются по лесополосе у Гуляйпольского. До противника около полукилометра. На той стороне несколько опорных пунктов. ВСУшные пулеметчики держат территорию вокруг, не давая подойти.

«Поразили пулеметное гнездо вместе с пулеметчиком, тем самым открыли проход для штурмовиков. Когда подстемнело, часов в девять, продвигалась группа противника. Сколько их там было? В количестве семи человек. Мы отразили контрнаступ. Прилетела сразу вражеская птичка. Поразили. "Баба-яга" упала», - добавил Локи.

А штурмовики продвинулись к Гуляйпольскому. Сейчас бои идут на окраинах села. Украинские формирования громят также в Чаривном и Новоселовке. Взяв под контроль эти села, воины-дальневосточники смогут наступать в сторону Орехова, где у неприятеля большой узел обороны. На подходах к городу - несколько линий инженерных заграждений. Враг пытается сдержать наступление российской армии.

«Штурмовики заняли опорник, мы с соседнего опорника их прикрывали. Потом, как узналось, они взяли в плен офицера, очень важного офицера для противника. Было три попытки наката на штурмовиков. В паре - мы вдвоем были - и штурмовики с опорника отрабатывали их», - пояснил снайпер с позывным Седой.

Так формирования киевского режима отодвигают дальше от Гуляйполя, город освободили в конце года. Бои идут за Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Любицкое, Зарницу и Бойково.

«Опорный пункт расчета БПЛА. Мы пытались зачистить, говорили противнику, чтобы он сдался, на что он открывал огонь. Там еще была у них группа штурмовиков из трех человек, группа прикрытия, мы их тоже зачистили. Впереди было еще несколько, их тоже зачистили. В итоге закрепились на перекрестке лесополос. Участок важный, через него проходил маршрут, по которому противник вез подкрепление. Нашим помогали дроноводы - сбрасывали боеприпасы и продукты», - рассказал стрелок с позывным Кросс. «Два месяца обороняли данный перекресток, не позволяя противнику производить самое главное, это ротацию, подвоз личного состава. Также обеспечивали безопасное продвижение наших групп. Противник сидел от нас в 40 метрах в соседнем блиндаже. Сильно укрепленном», - сообщил подробности командир взвода Лева.

Наших бойцов враг хотел выбить. Не получалось. Опорный пункт удержали. А на днях парни вернулись с передовой. Сейчас они рядом с семьями. После интервью все четверо уехали в отпуск домой - за успешное выполнение задачи.