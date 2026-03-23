Британия срочно поставит в страны Персидского залива комплексы ПВО

Британия срочно поставит в Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию зенитно-ракетные комплексы своего производства. С таким заявлением в понедельник выступил премьер-министр страны Кир Стармер.

"Мы ускоренно развертываем зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия в Бахрейне. Этот вопрос возник в срочном порядке в течение минувших выходных. Мы делаем то же самое в Кувейте и Саудовской Аравии", - приводит его слова на выступлении в парламенте агентство ТАСС.

Ранее министерство обороны Британии подтвердило планы по увеличению запасов универсальных ракет с лазерным наведением Martlet. Как сообщает газета The Indeptendent, они уже использовались для перехвата иранских ударных БПЛА на Ближнем Востоке. Кроме того, сотни этих ракет были переданы Киеву.

Конкретный объем поставок не раскрывается. По заявлениям компании-производителя Thales, которая собирает эти ракеты в британском Белфасте, дальность Martlet в варианте "земля-воздух" (как ПЗРК или в составе гусеничного комплекса Stormer) составляет порядка шести километров. Стоимость одного пуска оценивается от 50 до 71 тысячи британских фунтов.