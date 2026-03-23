Раскрыта причина решения США отложить удары по Ирану

США могли взять пятидневную паузу в ударах по энергоинфраструктуре Ирана после разговора с союзниками. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, союзники США предупредили Белый дом о том, что атаки по энергетической структуре Ирана могут иметь разрушительные последствия для всего региона. Одним из последствий таких атак называют «полный крах иранского государства».

«Партнеры в регионе сообщили США, что необратимый ущерб, нанесенный иранской инфраструктуре, почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта», — сообщает издание.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Такое решение он объяснил успехами в переговорах с Ираном. При этом позже иранская сторона заявила, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется.