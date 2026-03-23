Израиль заявил об ударе по Генштабу КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что якобы нанесла удар по Генштабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в центре Тегерана.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Штаб использовался КСИР для синхронизации действий подразделений и проведения ситуационной оценки. Он также отвечал за руководство батальонами "Басидж" (иранское добровольческое ополчение — прим. «Ленты.ру»). Силы "Басидж" входят в состав Вооруженных сил КСИР и на протяжении многих лет несут ответственность за осуществление террористических актов», — указали в армейской канцелярии.

ЦАХАЛ отдельно подчеркивает, что перед ударом якобы «были предприняты шаги по минимизации вреда для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию».

Ранее в КСИР заявили, что нанесли удары по базам США на Ближнем Востоке и военной инфраструктуре Израиля.