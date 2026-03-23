Германия передаст крупную партию дронов Украине

Германия планирует передать 15 тысяч дронов-перехватчиков Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Берлин собирается профинансировать закупку дронов украинского производства. Все они будут отправлены национальной гвардии Украины. Эта военная помощь пройдет в рамках многомиллионного соглашения между странами, которое было подписано ранее.

«Германия профинансирует и передаст 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства подразделениям национальной гвардии Украины», — сообщают СМИ.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц поделился деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.