В Колумбии разбился самолет со 100 военными на борту

Военно-транспортный самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на котором находилось свыше 100 военнослужащих, потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо, на востоке республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, министр обороны Колумбии Педро Санчес подтвердил происшествие, но не назвал число погибших и пострадавших.

Глава ведомства заметил, что на место происшествия прибыли военные и специалисты экстренных служб.

По словам министра, «задействованы все протоколы оказания помощи пострадавшим и их семьям, а также проводится соответствующее расследование».

«Надеюсь, в этой ужасной аварии, которой никогда не должно было быть, не будет жертв», — отметил президент Колумбии Густаво Петро.

По предварительной информации, у самолета возникли технические проблемы, он не смог набрать высоту и рухнул через несколько минут после взлета.

Самолеты C-130 Hercules являются одной из наиболее распространенных моделей в мире для перевозки солдат и военной техники, вмещают до 150 пассажиров, а также их оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в Колумбии потерпел крушение американо-колумбийский учебный самолет Т-90 Calima. Пилоты погибли.